Chivas corre a Villalpando y pone transferibles a Peña, "Chofis" y "Gallito"

El presidente del Guadalajara Amaury Vergara no aguantó más las indisciplinas de sus jugadores, determinó darle una sanción ejemplar a quienes estuvieron inmiscuidos en la fiesta tras ganarle al Atlas el Clásico Tapatío y aseguró con hartazgo, que habrá "tolerancia cero".

"Fue algo más que una simple indisciplina, que a todas luces empaña el nombre de nuestra institución y nuestra familia. Es importante mencionar que el grupo Omnilife-Chivas, condena cualquier acto de violencia contra la mujer. De encontrarse responsable de presuntas acusaciones, esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley y sobre todo, no revictimizar a quien pudo haber sufrido una agresión. Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner punto final a las indisciplinas y a cualquier acto que atente a nuestros valores y tradición de nuestro club".

El director deportivo Ricardo Peláez, señaló que los elementos inmiscuidos en el problema, Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez, recibieron sanción de acuerdo a la gravedad del problema.

"El jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución, los jugadores Alexis Peña, Eduardo López y José Juan Vázquez, han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores, volverá a jugar con las Chivas".

A la dirigencia no le importó perder económicamente con Villalpando la inversión realizada, así como con Peña, "Chofis" y "Gallito", quienes no será fácil que se acomoden en otro equipo tras la indisciplina que le ha dado la vuelta al mundo futbolístico.

"Chivas está atentado contra los propios intereses deportivos inmediatos, pero con miras a construir un futuro más sólido en valores. El mensaje es muy claro y a partir de este momento, hay tolerancia cero en indisciplinas, no cualquier puede portar la camiseta del Guadalajara solo porque juega bien al futbol, se necesita ser un futbolista profesional integro las 24 horas del día".