Chivas es más grande que el América, ellos no tienen identidad: "Pollo" Briseño

La grandeza de un equipo en la Liga MX no se mide con títulos, eso es para el defensa central del Guadalajara, Antonio "Pollo" Briseño, ya que entrar otros factores importantes para sacar esto y los mencionó uno a uno, descartando que América sea el más grande de México.

"Tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace y que en México nada más Chivas lo tiene, que juega con puros mexicanos, ellos pueden traer de cualquier parte del mundo pero tener la grandeza, ser el equipo de los que más títulos tiene, el que más afición tiene, más playeras vende y que tiene una identidad de jugar con puros mexicanos, es mucho más grande que un título de diferencia.

"En el torneo lo podemos ganar y nos recuperamos, entonces creo que somos mucho más grande que el América, por todo lo que comenté".

Briseño precisó con lo anterior que quedó descartado el tema de comparativa "por títulos, porque no se puede ver si es más grande un equipo que otro, porque si tú pones a los cuatro más grandes, encontramos que hay equipos que tienen más títulos que ellos, entonces por títulos no".

"El Pollo" mencionó que jugará el Clásico como lo ha venido haciendo en su carrera, con intensidad, garra, pasión, disputará cada esférico como si fuera el último y recordó el momento en el que lesionó a Giovanni Dos Santos, el cual fue sin intención.