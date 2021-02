Chivas estudia la posibilidad de abrir al público el Estadio Akron

A pesar de que los casos de coronavirus no cesan en las diferentes regiones del país, algunos equipos estudian la posibilidad de regresar a los aficionados a los estadios durante el Guardianes 2021.

El Guadalajara lanzó un comunicado a través de redes sociales en el que menciona que se está estudiando la posibilidad del regreso de los aficionados; sin embargo, no se precipitarán y el partido ante los Rayos del Necaxa será a puerta cerrada.

COMUNICADO:

"A la opinión pública, medios de comunicación y la afición:

"Desde la Prueba Piloto que se hizo en el Estadio Akron el pasado 25 de noviembre, el Club Deportivo Guadalajara ha trabajado constantemente de la mano con las autoridades pertinentes, tanto estatales como municipales, para optimizar el protocolo de salud ante la eventual reapertura de los recintos deportivos.

"Derivado del anuncio que el Gobierno del Estado de Jalisco dio este viernes, queremos informar que no nos precipitaremos para abrir las puertas de nuestra casa para el partido contra Necaxa de este sábado por la noche, pero continuaremos con el proceso de trabajo que hemos mantenido con la Mesa de Salud para garantizar la seguridad de todos los asistentes al Estadio Akron con miras al encuentro ante Pumas del próximo 28 de febrero.

"Seguiremos con nuestra labor y compromiso de hacer todo lo que esté en las manos del club para el estricto cumplimiento y ejecución del protocolo de salud para cuidar de todos una vez que se reabran las puertas de nuestro estadio, apegados siempre a las indicaciones de las autoridades sanitarias".