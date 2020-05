Chivas golea al América en la eLiga MX

El Guadalajara, de la mano de Fernando Beltrán, se llevó el primer Clásico Nacional de la eLiga MX, al dar cuenta del América de Giovani dos Santos, por 3-1.

Aunque las Águilas con Gio lucen como rivales fuertes, Beltrán supo manejar el partido y, de paso, arruinarle la fiesta a los capitalinos que presumían el lanzamiento de su nueva indumentaria de visitante 2020-21.

El gamer rojiblanco sentenció el duelo desde el primer tiempo, con un tanto de Alexis Vega (15') y doblete del exazulcrema Oribe Peralta (33', 43').

América dio mejor batalla en el segundo tiempo y logró recortar distancias en la pizarra por conducto de Roger Martínez (62'); sin embargo, Beltrán defendió su ventaja con una férrea defensa que no le permitió más a Dos Santos.

De esta manera, las Chivas llegan a 20 puntos y quitan a los Pumas de la zona de Liguilla, mientras que el América se mantiene con 21 unidades.

En la J-14 se enfrentan a:

Necaxa vs Guadalajara (26 de mayo)

América vs Toluca (27 de mayo).