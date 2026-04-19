Chivas golea al Puebla

México.- Después de la tormenta, llegó la calma en el redil. Sin mayor complicación, las Chivas del Guadalajara le pasaron por encima (5-0) al Puebla en el estadio Akron, donde se vivió una espectacular fiesta rojiblanca.

El Rebaño estaba dolido por la goleada que sufrió en la última jornada y no buscó quien se la hizo, sino quien se la pagara... se desquitó con la Franja.

Con una espectacular actuación, el equipo de Gabriel Milito se quedó con los tres puntos en casa que les permiten afianzarse en lo más alto de la clasificación. Todavía faltan dos jornadas, pero el superliderato es, prácticamente, suyo.

Bryan González (18´ y ´81), Ricardo Marín (26´), Brian Gutiérrez (50´) y Hugo Camberos (83´) fueron los encargados de organizar la celebración tapatía.

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Al igual que a lo largo del torneo, la contundencia de este equipo salió a relucir. Oportunidad que tuvo, oportunidad aprovechó.

Incluso, ni siquiera fue necesaria la aportación de Armando González, quien todavía se mantiene en el primer lugar de la tabla de máximos goleadores, empatado con Joao Pedro.

Sólo faltó que la Hormiga también se viera beneficiada de la noche redonda que vivió su equipo.

En términos generales, el Rebaño de Milito ofreció un partidazo y dio un paso firme rumbo a la Liguilla, donde tendrá que confirmar todas las cosas positivas que ha conseguido en la fase regular.

Las Chivas no tuvieron piedad de un desahuciado Puebla y regresaron a la senda del triunfo; sumaron tres puntos para mantener la distancia con sus más cercanos perseguidores. Esta versión rojiblanca es la que debe prevalecer en la Fiesta Grande.