Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América
Guadalajara suma 18 puntos con seis victorias y mantiene ventaja sobre Cruz Azul y Pumas.
México, 15 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, que ganó por 1-0 al América en el derbi del fútbol mexicano, lideran el torneo Clausura, en tanto el italiano Joao Pedro es el mejor goleador, al concluir este domingo la sexta jornada.
Chivas mantienen liderato con paso perfecto
Este sábado el delantero mexicano revelación en la liga, Armando González, convirtió su quinto gol del campeonato para confirmar a las Chivas en el primer lugar con un paso perfecto de seis victorias en seis partidos.
Con 18 puntos, el Guadalajara de Milito está cómodo en el primer lugar, cinco unidades encima de Cruz Azul, que este domingo venció por 2-1 al Tigres UANL y subió al segundo escaño.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Resultados y posiciones destacadas en la jornada
Los Azules se impusieron con un autogol del brasileño Joaquim y un gol del argentino Nicolás Ibáñez, quien hasta hace unos días era jugador de Tigres. Por los visitantes, descontó el campeón mundial argentino Ángel Correa.
La jornada empezó este viernes, cuando los Pumas UNAM superaron por 2-3 al Puebla con anotaciones de Guillermo Martínez, del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho; en tanto el portugués Paulinho le dio al campeón Toluca una victoria por 1-0 sobre Tijuana.
Pumas y Toluca llegaron a 12 unidades y aparecen tercero y cuatro en ese orden.
Pachuca y Monterrey el sábado se confirmaron entre los seis mejores de la tabla, al ganar sus partidos.
En Pachuca, el venezolano Salomón Rondón convirtió su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria de los Tuzos de Pachuca, por 3-1 sobre el Atlas. El marroquí Oussama Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos.
Más tarde, el español Sergio Canales convirtió un gol para darle al Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León y subir a los regios al sexto lugar de la clasificación.
En los otros encuentros de la jornada, este sábado, el Necaxa venció por 1-2 al Juárez FC y San Luis, por 3-0 a Querétaro, en un duelo en el que el italiano de origen brasileño Joao Pedro anotó su sexto gol del año para confirmarse como líder de los anotadores.
Este domingo el Mazatlán superó por 1-2 al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez y lo envió al último lugar.
no te pierdas estas noticias
Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América
EFE
Guadalajara suma 18 puntos con seis victorias y mantiene ventaja sobre Cruz Azul y Pumas.
Cruz Azul derrota a Tigres y escala al subliderato en Liga MX
El Universal
El triunfo 2-1 de Cruz Azul sobre Tigres le permitió escalar al segundo lugar de la tabla general.
LeBron James y Donovan Mitchell impulsan victoria del equipo Barras en minitorneo
AP
De'Aaron Fox selló la victoria con un triple sobre la bocina para el equipo Barras en el minitorneo del Juego de Estrellas NBA.