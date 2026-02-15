Chivas lideran Clausura 2024 tras vencer al América

México, 15 feb (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, que ganó por 1-0 al América en el derbi del fútbol mexicano, lideran el torneo Clausura, en tanto el italiano Joao Pedro es el mejor goleador, al concluir este domingo la sexta jornada.

Chivas mantienen liderato con paso perfecto

Este sábado el delantero mexicano revelación en la liga, Armando González, convirtió su quinto gol del campeonato para confirmar a las Chivas en el primer lugar con un paso perfecto de seis victorias en seis partidos.

Con 18 puntos, el Guadalajara de Milito está cómodo en el primer lugar, cinco unidades encima de Cruz Azul, que este domingo venció por 2-1 al Tigres UANL y subió al segundo escaño.

Resultados y posiciones destacadas en la jornada

Los Azules se impusieron con un autogol del brasileño Joaquim y un gol del argentino Nicolás Ibáñez, quien hasta hace unos días era jugador de Tigres. Por los visitantes, descontó el campeón mundial argentino Ángel Correa.

La jornada empezó este viernes, cuando los Pumas UNAM superaron por 2-3 al Puebla con anotaciones de Guillermo Martínez, del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho; en tanto el portugués Paulinho le dio al campeón Toluca una victoria por 1-0 sobre Tijuana.

Pumas y Toluca llegaron a 12 unidades y aparecen tercero y cuatro en ese orden.

Pachuca y Monterrey el sábado se confirmaron entre los seis mejores de la tabla, al ganar sus partidos.

En Pachuca, el venezolano Salomón Rondón convirtió su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria de los Tuzos de Pachuca, por 3-1 sobre el Atlas. El marroquí Oussama Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos.

Más tarde, el español Sergio Canales convirtió un gol para darle al Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León y subir a los regios al sexto lugar de la clasificación.

En los otros encuentros de la jornada, este sábado, el Necaxa venció por 1-2 al Juárez FC y San Luis, por 3-0 a Querétaro, en un duelo en el que el italiano de origen brasileño Joao Pedro anotó su sexto gol del año para confirmarse como líder de los anotadores.

Este domingo el Mazatlán superó por 1-2 al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez y lo envió al último lugar.