Chivas presenta a Jonathan Pérez como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Las

no quisieron que la

invernal terminara sin que pudieran sumar unPor tal motivo, elhizo oficial lade, quien se convirtió en la tercera y últimapara el Clausura 2026.A través de sus, laanunció la llegada del"¡esdel!", publicó laen su cuenta oficial de X.Además de laal futbolista que arriba, compartió uncon su perfil y su estilo para desenvolverse dentro del terreno de juego."Elcontinúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo al asegurar la llegada de un futbolista que viene a elevar eldel plantel", destacó.Cabe resaltar quese unió ay Ángel Sepúlveda en la lista de las tres contrataciones que tuvo el equipo depara este torneo, destacando que también Ricardo Marín se unió al plantel tras estar año cedido al Puebla.Para las, ladeldees importante porque es un "" que "potenciará con calidad y talento" aAdemás, destacó que es un "futbolista, ágil y con una destacada capacidad para moverse entre líneas" y que tiene un "buen golpeo de zurda que le permite seren el frente de ataque".Es decir,llega a laspara pelear un puesto comocon Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, los titulares en ambos extremos y con, Omar Govea, los inamovibles en los carriles interiores.Cabe destacar que el nacido en, California, disputócon el, anotó dos goles y contribuyó con tres asistencias.Además, que viene en, por lo que está listo para ponerse bajo las órdenes de, quien decidirá si puede entrar en la convocatoria delpara elcontra el América.