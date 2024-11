Chivas recupera al "Piojo" Alvarado de cara al Play-In

A un día de que Chivas enfrente al Atlas en el Play-In, el Guadalajara recibió muy buenas noticias: Roberto Alvarado está de regreso.

El "Piojo" se había lesionado en la Jornada 13, el 22 de octubre, en la victoria en casa que el Rebaño Sagrado sacó con marcador de 3-2 sobre el Necaxa.

Desde entonces el atacante rojiblanco no había podido ver actividad, e incluso se perdió la más reciente Fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Pero de cara al choque contra los rojinegros, en los convocados para el encuentro ya aparece el "Piojo", por lo que muy seguramente aparecerá en la cancha.

Cabe recordar que para entrar a la Liguilla, el Guadalajara o el Atlas deberán primer ganar este partido, y luego enfrentar al perdedor de la llave entre Xolos de Tijuana y América.

Convocados de Chivas para el partido contra Atlas del Play-In

-Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley.

-Defensas: Alan Mozo, José Castillo, Gilberto Chiquete, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Mateo Chávez, Luis Rey.

-Mediocampistas: Rubén González, Víctor Guzmán, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán.

-Atacantes: Roberto Alvarado, Ricardo Marín, Carlos Cisneros, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Yael Padilla, Armando González, Javier Hernández.

Chivas estará completo ante Atlas

Chivas tiene plantel completo para enfrentar al Atlas dentro del Play-In, ya que los seleccionados Raúl Rangel, Jesús Orozco y Cade Cowell, han reportado sin ningún problema al equipo que dirige Arturo Ortega, por lo tanto, los tres son elegibles para el duelo de este jueves en la cancha del Guadalajara, la cual, por cierto, no luce en buenas condiciones.

Fernando González está contento por contar con toda la plantilla, ya que se suma en todos los aspectos, el técnico tendrá una baraja más amplia para poder planificar el partido ante el rojinegro y se sienten fuertes, no habrá ningún pretexto para no avanzar.

"Es bueno contar con todo el plantel, con todos los que se necesitan, al final el partido es el que te va llevando y el estar completos, genera competencia y los que saldrán a la cancha, no tenemos dudas que lo harán muy bien".

González aseguró que ante el rojinegro, ganando comenzarán a pagar facturas pendientes que tienen con su afición, ya que le quedaron a deber mucho al no meterse directos a la Liguilla por el título y estar en el Play-In, no era lo planeado.

"Nos tocó estar acá, no era la intención, queríamos estar dentro de los seis pero ya (competir en Play-In) es iniciar la Liguilla para nosotros, así que si queremos seguir avanzando es tomarlo como tal, es a un solo partido y tenemos que jugarlo con todo".

Se espera que en el transcurso de esta tarde o en el desarrollo de la mañana de este jueves, se anuncie que ya se terminaron los boletos para este duelo, ya que en la plataforma que los está vendiendo, quedan muy pocos.