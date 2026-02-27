logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Chivas renueva a tres jugadores

Seguirán en el Rebaño Omar Govea, Oscar Whalley y Santiago Sandoval

Por Agencias

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas renueva a tres jugadores

Chivas fue la base de la Selección Mexicana durante el juego ante Islandia, encuentro amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras la victoria de México en la cancha del Estadio Corregidora, el Club Deportivo Guadalajara le sigue dando buenas noticias a sus aficionados, pues el ´Rebaño Sagrado´ hizo oficial la extensión de contrato de tres de sus jugadores durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, certamen que lidera el equipo dirigido por Gabriel Milito con 18 puntos.

Mediante redes sociales, Chivas dio a conocer la renovación de Omar Govea, Oscar Whalley y Santiago Sandoval.

"Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval refrendaron su compromiso con el Rebaño Sagrado, que conserva a dos jugadores de capacidad probada, quienes aportan experiencia y solidez, además de asegurar la continuidad del canterano para que continúe con su proceso de consolidación dentro del Primer Equipo", señala el comunicado del cuadro rojiblanco.

Jugando con Chivas, Omar Govea tiene un registro de 35 partidos disputados con marca de un gol. Durante la presente campaña de la Liga BBVA MX, el futbolista cuenta con 381 pases acertados y ha sido partícipe en cinco de las 11 anotaciones que ha marcado el equipo de Guadalajara.

Por su parte, Oscar Whalley registra cuatro partidos defendiendo el arco del ´Rebaño Sagrado´. El guardameta ha vuelto a firmar hasta 2027 para continuar con la competencia interna en un equipo en el que Raúl Rangel es titular.

Finalmente, Santiago Sandoval es un jugador formado en la cantera, extendiendo su vínculo con Chivas hasta 2029 teniendo sus primeros minutos bajo las instrucciones de Gabriel Milito.

Para la Jornada 8 del Clausura 2026, Chivas visita a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, partido a disputarse el sábado 28 de febrero a las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

