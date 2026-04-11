Chivas Sub-14 se proclama campeón

México.- El Club Deportivo Guadalajara continúa teniendo éxito en sus categorías inferiores.

En esta ocasión, las Chivas conquistaron un nuevo trofeo para sus ya repletas vitrinas.

El Rebaño se proclamó campeón del Torneo de Fuerzas Básicas Sub-14 de la Liga MX, en su edición Primavera 2026.

El equipo rojiblanco derrotó (0-3), en la gran final, al Pachuca, con goles de Carlos Castañeda, Ángel Martínez y Mateo Ayala.

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El partido definitivo por el trofeo se llevó a cabo en la cancha principal de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); al igual que todo el torneo, jugado del 3 al 10 de abril.

Las Chivas de Joaquín Moreno no tuvieron mayor complicación para derrotar a los Tuzos.

Su camino para alcanzar la gloria no fue sencillo. Comenzaron empatando con el propio Pachuca, después perdieron con el Santos Laguna y pudieron ganar hasta su tercer encuentro de la Fase Regular ante el Atlético La Paz.

En la ronda de eliminación directa, se impusieron al Querétaro, en octavos; a los Pumas en cuartos; y al Monterrey en semifinales.

De esta manera, el Rebaño fue de menos a más y se encargó de superar cada obstáculo que tuvo enfrente.

Cabe resaltar que el Torneo Sub-14 es el primer escalón en las competencias de Fuerzas Básicas de la Liga MX, por lo que adquiere un valor importante, ya que, en el futuro, estos jugadores podrían formar parte del primer equipo rojiblanco.

La edición 2026 de este certamen estuvo integrada por 24 clubes, 17 de las Liga MX, cinco de la Expansión y dos invitados.

Además, el torneo formativo contó con la presencia de 4 mil 917 aficionados, quienes pudieron observar de cerca al próximo talento del futbol mexicano.