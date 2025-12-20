Choque crucial Bears y Packers

México.- La NFL está cada vez más cerca de llegar al final de la temporada regular y las emociones están al rojo vivo, por lo que este sábado los amantes del emparrillado tendrán una probadita de lo que podrán disfrutar en la postemporada.

La tarde de este sábado habrá doble cartelera y el juego estelar lo protagonizan los Packers de Green Bay (9-4-1) y los Bears de Chicago (10-4), en el segundo episodio de la rivalidad más antigua de la Liga, después del triunfo de los queseros hace un par de semanas.

En el mítico Soldier Field de Chicago, los dirigidos por Ben Johnson se disputarán el título divisional del Norte en la Conferencia Nacional contra Matt LaFleur y compañía quienes, a pesar de las lesiones, buscarán mantener su hegemonía contra el acérrimo rival.

A la rotura del ligamento cruzado que dejó a Micah Parsons fuera del emparrillado por lo que resta de temporada, se suman las posibles bajas del corredor Josh Jacobs y el receptor Christian Watson, quien no pudo terminar el partido contra los Broncos de Denver.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, Chicago también presenta bajas importantes de cara a este fundamental encuentro. Rome Odunze y Luther Burden III no participaron en los últimos entrenamientos del equipo y seguramente no jueguen el sábado por la noche.

Los Packers y los Bears escribirán una nueva historia en su rivalidad con el liderato en juego. La jornada sabatina empezará con la visita de los Eagles de Filadelfia (9-5) a los Commanders de Washington (4-10) en el duelo que puede asegurar el título divisional del Este en la Nacional para los vigentes campeones.

En lo que será una revancha del juego por el campeonato de la conferencia la temporada pasada, lo que promete un juego lleno de emociones por lo que está en juego. Jalen Hurts, con 2 mil 929 yardas, 22 pases de anotación y apenas seis intercepciones.