Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La temporada 2026 arrancó con una sorpresa en la Major League Soccer: Hirving "Chucky" Lozano no seguirá en San Diego FC, equipo con el que había firmado como uno de sus referentes al inicio de la campaña pasada.

El director deportivo del club, Tyler Heaps, anunció en conferencia de prensa que el extremo mexicano de 30 años de edad ya no entra en los planes deportivos del equipo para la campaña 26/27.

Según explicó, tras varias conversaciones con Lozano y sus representantes durante el parón de temporada y evaluaciones internas, decidieron que lo mejor para ambas partes es tomar caminos distintos.

¿Qué pasó con el 'Chucky' Lozano y el San Diego FC?

Heaps señaló que no fue una decisión fácil y que el aporte de Lozano ha sido valioso, pero que el proyecto del club requiere otras características y perfiles futbolísticos para avanzar. A pesar de reconocer la calidad y trayectoria del mexicano, se concluyó que su ciclo con San Diego FC había terminado y que lo más conveniente sería encontrar "la mejor solución de salida".

La salida de "Chucky" llega a solo meses del Mundial 2026, un momento clave para el delantero que aspira a consolidar su lugar con la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre. Esta situación lo deja sin equipo definido justo cuando necesita ritmo competitivo para llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo.

La relación de Lozano con San Diego FC también estuvo marcada por altibajos. Durante la temporada 2025, el mexicano vivió episodios de indisciplina (como una exclusión en los Playoffs tras un altercado con el entrenador) y momentos de alto rendimiento, como partidos con goles y asistencias que lo mantuvieron en el radar de la afición y de la Selección Mexicana.

Ahora, con su salida confirmada, el futuro inmediato de "Chucky" está en el aire. Su próximo destino será clave para sus aspiraciones rumbo al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.