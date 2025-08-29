Ciclista británico Chris Froome operado tras accidente en Francia
Chris Froome, ganador del Tour de Francia, se recupera tras cirugía por fractura vértebra y accidente en entrenamiento. Actualizaciones sobre su estado de salud.
TOLÓN, Fancia (AP) — Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, se sometió a una cirugía exitosa después de sufrir una fractura de vértebra, un pulmón colapsado y cinco costillas rotas en un accidente de entrenamiento en Francia, informó el viernes su equipo.
El ciclista británico de 40 años se estrelló durante un entrenamiento el miércoles y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Tolón.
"Él está de buen ánimo y agradecido por el excelente apoyo médico que ha recibido", informó el equipo Israel Premier-Tech en un comunicado, que también fue publicado en la cuenta de Instagram de Froome.
El equipo indicó que Froome "se sometió con éxito a una cirugía".
"Los procedimientos se realizaron según lo planeado, y Chris se encuentra actualmente recuperándose en el hospital bajo el cuidado de su equipo médico", añadió.
Froome ganó el Tour de Francia en 2013 y tres veces consecutivas de 2015 a 2017.
