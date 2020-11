Cinco miembros de los Dodgers dan positivo a Covid-19

Según información del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, cinco miembros de Los Dodgers de Los Angeles dieron positivo a Covid-19.

Los resultados se dieron a conocer 10 días después de que el equipo ganó la Serie Mundial. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas que dieron positivo.

"La organización de los Dodgers continúa trabajando con nosotros durante esta investigación de brote en curso", comunicó el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles a Usa Today Sports.

Estos resultados despiertan la polémica después de que en pleno partido seis de la Serie Mundial, se dio a conocer que Justin Turner, jugador de la novena de Los Angeles era portador de Covid-19 mientras jugaba la Serie Mundial.

Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, dijo que no sancionará al tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, por regresar al campo de juego para celebrar el campeonato de su equipo luego de dar positivo al coronavirus.

En un comunicado dado a conocer el viernes, Manfred, junto con uno de Turner y otro del presidente y director ejecutivo de los Dodgers, Stan Kasten, describió los hallazgos de una investigación y también asumió una responsabilidad parcial.

"Todos hemos cometido errores mientras navegábamos por estos desafíos sin precedentes y hemos tratado de aprender de esos errores para que no se repitan", escribió Manfred.