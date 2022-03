Clase política se suma a la condena por violencia en Querétaro

La clase política del país también se unió a las condenas y críticas por los hechos de violencia ocurridos en el estadio Corregidora de Querétaro durante el juego de futbol entre los equipos de Gallos Blancos y Atlas correspondiente a esta jornada.

Acostumbrados a las diferencias, políticos y funcionarios del país dejaron los cuestionamientos partidistas y lamentaron en redes sociales la batalla protagonizada por supuestos aficionados que ha dejado varios heridos, algunos de extrema gravedad, en la capital de Querétaro.

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo: "Lamento profundamente lo ocurrido en el Estadio Corregidora, en Querétaro, ciudad que tanto aprecio. Un espectáculo familiar no debe ensombrecerse por la violencia, es inaceptable".

Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, expresó solidaridad con los afectados y sus familias. "Una tristeza enterarse que en un campo de juego, se presenten actos de violencia que manchan los valores de las competencias deportivas. Mi solidaridad con las personas afectadas y sus familias".

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, afirmó que un evento familiar como lo es el futbol no puede terminar en violencia. "Lamento profundamente lo acontecido en mi Ciudad de Querétaro. Mis condolencias y un abrazo para las familias de las víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables. México no puede seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así", expresó.

El panista Jorge Triana consideró espeluznante el hecho y dijo que pareciera que la ultra violencia se ha vuelto cotidiana en nuestro día a día. "Debe haber una investigación seria para dar con los responsables. El club y el personal de seguridad pública, deben ser sancionados", afirmó.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, calificó el hecho como terrible y doloroso. "

La vida es sagrada. Lo que sucedió en Querétaro es terrible y doloroso. Abrazo para las familias de quienes fallecieron. Dios bendiga a México", escribió en Twitter.

Mientras que el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, comentó: "Ahora vas con tus hijos al fútbol ¿Y tu vida y la de tus hijos corren peligro? Algo debe hacerse, no podemos como sociedad admitir esto que ocurre".

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo una enérgica condena a lo ocurrido este sábado en el Estadio Corregidora, en Querétaro.

Nuestra más enérgica condena por la violencia ocurrida hoy en el estadio Corregidora.

"Confío se aplicará todo el peso de la ley y castigo ejemplar a los responsables", escribió Cortés en su cuenta de Twitter.