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Claudia Alvarado al Mundial de Relevos

La atleta potosina tomará parte en el relevo 4x400 representando a México

Por Romario Ventura

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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Claudia Alvarado al Mundial de Relevos

La atleta potosina Claudia Alvarado Monsiváis continúa consolidándose como una figura de talla internacional, luego de confirmarse su participación con la selección mexicana en el relevo 4x400 metros durante el Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo 2026.

El evento se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Gaborone, Botsuana, en lo que será la octava edición de esta justa organizada por el máximo organismo del atletismo mundial, marcando además la primera ocasión en que se celebra en territorio africano.

La competencia, también conocida como "Gaborone 26", tendrá como sede el Estadio Nacional de Botsuana y reunirá a los mejores exponentes de las pruebas de relevos a nivel global, incluyendo las modalidades 4x100, 4x400 y relevos mixtos.

La inclusión de Claudia Alvarado en el equipo mexicano representa un logro significativo tanto en su carrera como para el deporte potosino, reafirmando su crecimiento y proyección internacional. Su participación será clave en una competencia que, además de otorgar prestigio, servirá como plataforma de clasificación y preparación rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo de Pekín 2027.

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Con este llamado, Claudia Alvarado Monsiváis se posiciona como un orgullo de San Luis Potosí y de México, al integrarse a un selecto grupo de atletas que buscarán destacar en uno de los escenarios más importantes del atletismo mundial.

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