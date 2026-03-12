Claudio Tapia declara ante la justicia por impuestos en AFA

BUENOS AIRES (AP) — El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, negó haber "ordenado, ejecutado o consentido" el incumplimiento de impuestos de la seguridad social y afirmó que su función es ajena a la operatoria administrativa de la entidad el jueves al declarar ante la justicia por primera vez entre las múltiples investigaciones judiciales que enfrenta.

Declaración indagatoria de Claudio Tapia ante la justicia

Tapia concurrió a los tribunales federales de Buenos Aires al mediodía en respuesta a una citación del juez federal en lo penal económico, Diego Amarante, a prestar declaración indagatoria por la supuesta retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025.

El dirigente se negó a responder preguntas y en su lugar presentó un escrito en el cual manifestó que "niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino".

Añadió que "la operatoria administrativa y financiera cotidiana de la entidad que represento no integra el ámbito en el que tengo intervención personal, ni participo en la toma de decisiones en lo que refiere específicamente a la materia tributaria", según el texto al que tuvo acceso The Associated Press.

Investigación judicial y consecuencias para la AFA

Fue la primera comparecencia del máximo dirigente del fútbol campeón del mundo ante la justicia entre las múltiples investigaciones sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA y que ponen bajo signo de interrogación el futuro de la cúpula de la entidad a cuatro meses del inicio de Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La causa por incumplimiento en el pago de aportes sociales fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además de Tapia, también están imputados otros cuatro directivos de AFA.

El código penal argentino prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención o de percepción de tributos nacionales que no los deposite dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso.

Tapia, que tiene prohibición de salir del país por esta causa, resaltó en el escrito que "más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa".

Detalló que "debo viajar por períodos cortos, pero muy frecuentes, a países limítrofes y no limítrofes, además de desplazarme constantemente por el interior del país" para asistir a compromisos vinculados al cargo, por lo que le resulta "materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna" de AFA.

El juez Amarante tiene un plazo de diez días para definir la situación procesal de Tapia, esto es procesarlo o liberarlo de los cargos.

El presidente de la AFA enfrenta otras causas judiciales por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, la mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con el máximo dirigente del fútbol argentino.

La AFA niega la deuda con el fisco y sostiene que es víctima de una persecución por parte del gobierno y defiende la gestión de Tapia iniciada en 2017, durante la cual la selección capitaneada por Lionel Messi logró coronarse en el Mundial de Qatar 2022 y en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.

El avance de la investigación provocó un fuerte rechazo desde la entidad que derivó en un paro de actividades del fútbol el último fin de semana.