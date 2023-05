Clavadistas han pensado en subastar su medalla, por falta de apoyos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Aunque aclaran que es su última opción, las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez reconocen que sí ha pasado por su cabeza subastar la presea de bronce que obtuvieron en Tokio 2020, debido a la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Las clavadistas se colgaron la medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados.

"Pasó por nuestra mente ver qué se puede hacer; lo platicamos, lo analizamos, y por ahí salió la idea de subastar nuestra medalla olímpica", reconoció Agúndez, en entrevista para TUDN. "Pero también tiene una historia detrás, así que sería el último recurso y esperamos no llegar a ello".

Es por eso que ofrecer charlas motivacionales en distintas instituciones es una de las alternativas que han encontrado, porque necesitan dinero.

Desde enero, la mayoría de los atletas pertenecientes a disciplinas acuáticas no perciben la beca a la que tenían derecho, ya que la Conade decidió retirárselas a causa de no respaldar a Kiril Todorov, el desconocido presidente de la Federación Mexicana de Natación, hoy vinculado a proceso por peculado.

"Nos vimos afectadas, al igual que todos los atletas de las disciplinas acuáticas", lamenta Orozco.

"Por ser medallistas olímpicos no estamos exentos; primero hubo estos recortes, estos cambios. Desde enero dejamos de recibir una beca, también el sueldo de nuestros entrenadores y sobre todo estamos en una incertidumbre porque tenemos muy pronto un Campeonato Mundial y todavía hay incertidumbre en cuanto a recursos para viajar".

Hace un par de semanas, la dupla obtuvo el boleto para el Campeonato Mundial, que se llevará a cabo en Fukuoka, Japón, del 14 al 30 de julio.



La logística está cubierta para la justa en Fukoka

Hace casi un mes, Husain Al-Musallam, presidente de World Aquatics, aseguró que el organismo garantizará la presencia de los atletas mexicanos, lo cual fue confirmado por el Comité Olímpico Mexicano.

"World Aquatics cubrirá boletos de avión, alimentación y hospedaje para 36 deportistas que representarán a México en el Campeonato Mundial, a celebrarse en Fukoka, Japón en julio próximo; 10 atletas para clavados, natación con seis, aguas abiertas seis y natación artística con 14, esto de acuerdo con los procesos selectivos organizados por el Comité de Estabilización", aseguró el COM mediante un comunicado.