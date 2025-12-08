logo pulso
Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Club Brujas nombra a Ivan Leko como nuevo técnico antes de choque con Arsenal

Ivan Leko, conocido por su éxito previo, asume el desafío de dirigir al Club Brujas en un momento crucial

Por AP

Diciembre 08, 2025 05:24 p.m.
Club Brujas nombra a Ivan Leko como nuevo técnico antes de choque con Arsenal

BRUJAS, Bélgica (AP) — Club Brujas cambió de técnico dos días antes de recibir al líder Arsenal en la Liga de Campeones.

El equipo belga anunció que el ex entrenador Ivan Leko regresa procedente de Gent para reemplazar a Nicky Hayen, a quien el club agradeció por "todo el arduo trabajo que realizó".

Leko llevó al Brujas al título de la liga belga en 2018 durante su primera etapa de dos años con el club, en el que también jugó de 2005 a 2009.

Hayen deja al equipo en el puesto 26 en la clasificación de la Liga de Campeones, y en la contienda por terminar entre los primeros 24 para acceder en la fase de eliminación directa por segunda temporada consecutiva.

El rendimiento en casa de Brujas es bueno, con una victoria 4-1 ante Mónaco y el empate 3-3 frente al Barcelona. Pero ha perdido tres seguidos como visitante. Después de recibir a Arsenal el miércoles, el Brujas terminará en enero con una visita a Kairat Almaty y de local contra el Olympique de Marsella.

El equipo marcha tercero en la tabla belga, a cinco puntos del campeón defensor Union Saint-Gilloise.

