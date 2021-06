CMB reconoce a Jackie Nava, por 20 años en el ring

Jackie Nava ha convertido al ring de boxeo en una extensión de su hogar durante dos décadas de su vida. Una carrera poblada de éxitos, y en la que supo levantarse de las derrotas para llegar a los 41 años, con la mira puesta en otro campeonato mundial antes de irse de los encordados.

Quien fuera la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue reconocida este martes por el presidente de ese organismo, Mauricio Sulaimán, quien le entregó un cinturón conmemorativo. "Jackie una de las grandes boxeadoras de la historia, boxeadora legendaria, siempre poniendo en alto al boxeo, dignificando al boxeo", destacó el directivo. "Es una responsabilidad y un compromiso (ser referente)", aceptó la púgil de Tijuana, tras recibir el fajín.

"Hay muchas chicas que empiezan y que las veo con muchas dudas, yo misma no creía en mí y mis profesores y entrenadores vieron algo en mí que ni yo lo veía, fui perdiendo el miedo y el mensaje es arriesgarse, si no lo logras, no va a pasar nada", compartió la llamada 'Princesa Azteca', quien venció en marzo pasado a Karina Fernández, y aguarda el momento de otra riña titular. Y no se rinde, quiere seguir dejando un legado.

"El boxeo está evolucionando, lo que queremos es dejarle ese legado para que den más, ahorita tenemos peleadoras que ya están yendo a pelear a los Estados Unidos, les están dando la oportunidad y creo que es muy bueno, y ya depende de cada una de ellas, para representar a México de la mejor manera". Aliada a la humildad, la exmonarca del orbe, no quiso llevarse el crédito absoluto.

"Sabemos que 20 años son esfuerzo, trabajo, dedicación, perseverancia, en muchas situaciones. Este día no es mío, es de todo mi equipo de trabajo, de todas las personas que estuvieron en cierto momento apoyándome, de todas las personas que se me han cruzado en el camino y que he aprendido de ellas".

En su pareja, Mario Mendoza, presumió a una pieza clave para triunfar en la vida. "Hemos caído y nos hemos levantado, pero él desde un principio, cuando éramos novios me fue empujando, en determinado momento yo decía hasta aquí, tengo mi carrera, voy a seguir trabajando. Pero él me decía que fuera perseverante, que aguantara un poquito, que esperara una oportunidad para aprovecharla". Igual tuvo palabras para su entrenador Miguel Reyes, a quien conoció en un momento en el que la confianza no la acompañaba. "Él la vio en mí, supo que podía llegar lejos, creyó en mí, me dijo vamos a pelear a Hawái con todo en contra, vamos por esa pelea, nadie nos conocía y ese día salimos con la mano en alto".

Lo cierto es que Nava también sigue en el radar de sus colegas de profesión. Durante la ceremonia, Irma "Torbellino" García y Mariana "Barby" Juárez, aprovecharon la cita para felicitarla, pero también para externarle sus deseos de enfrentarla sobre el entarimado.