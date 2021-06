COI anuncia equipo de atletas refugiados para los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado los nombres de los atletas que representarán al Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los 29 deportistas anunciados este martes 8 de junio proceden de 11 países y fueron elegidos por el Comité Ejecutivo del COI de un grupo inicial de 55 que recibieron la Beca para Atletas Refugiados del COI.

"Los atletas refugiados son un enriquecimiento para todos nosotros en la comunidad Olímpica", ha dicho el presidente del COI, Thomas Bach, en la ceremonia virtual desde Lausana (Suiza). "Las razones por las que creamos este equipo todavía existen. En este momento, tenemos más personas desplazadas a la fuerza en el mundo, y, por ello, no hacía falta ni decir que queríamos crear un Equipo Olímpico de Refugiados del COI".

"Los atletas no solo se representan a sí mismos, no solo representan al COI, sino también a los refugiados de todo el mundo", ha añadido la Encargada de Misión del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, Tegla Loroupe. "Llevemos solidaridad, ya que somos personas solidarias. Nuestro lenguaje universal es el deporte, así que vamos, y llevemos alegría".

Durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olimpicos de Tokio 2020 el próximo 23 de julio de 2021, el equipo entrará en el nuevo Estadio Nacional de Japón con la bandera Olímpica en segunda posición, inmediatamente después de Grecia.

El equipo se alojará en la Villa Olímpica, como los otros 206 Comités Olímpicos Nacionales participantes, y seguirá recibiendo apoyo del COI durante los Juegos. Para todas las representaciones oficiales del equipo (incluyendo las posibles ceremonias de medalla), se izará la bandera Olímpica y se escuchará el himno Olímpico.