COI crea Panel para Revisar Temas Femeninos en Deportes Olímpicos

GINEBRA (AP) — Los nombres de los expertos designados para un panel olímpico que examina cuestiones de género femenino antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no serán revelados, confirmó el viernes el COI.

La primera presidenta mujer del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry prometió armar un grupo de trabajo sobre la "Protección de la Categoría Femenina" en los deportes cuando fue elegida en marzo.

Un tema clave de la campaña fue que el COI asumiera más responsabilidad en la definición de estrategias tras la controversia en torno al boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París, que fue ampliamente utilizado entonces y desde entonces como un tema de guerra cultural, incluso por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los organismos rectores del boxeo y el atletismo ahora requieren que las atletas femeninas se sometan a pruebas de sexo, y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos en julio efectivamente prohibió la participación de mujeres transgénero en los deportes olímpicos para cumplir con una orden ejecutiva de la administración Trump.

"Los nombres de los miembros del grupo de trabajo permanecerán confidenciales por ahora para proteger la integridad del grupo y su trabajo", indicó el COI en un comunicado.

El panel de protección femenina fue anunciado el viernes e incluirá cuatro grupos de expertos —los otros están revisando los programas y calendarios de deportes olímpicos, cuestiones comerciales y los Juegos Olímpicos de la Juventud— pero es el único en el que la lista de miembros se mantuvo en secreto.

No se dio un calendario para el trabajo de los paneles, que está destinado a comenzar "tan pronto como sea posible", dijo el organismo del COI, bajo el proyecto titulado "Apto para el futuro".

Programa y fechas olímpicas

El panel para deportes olímpicos examinará el calendario global en un momento de cambio climático y una expectativa generalizada de que los Juegos de Verano de 2036 se moverán de la tradicional franja de julio-agosto.

Los candidatos para albergar entonces incluyen a India y Qatar, aunque el mandato declarado del panel el viernes no incluyó detalles de quién, cómo y cuándo evaluar las candidaturas para 2036. Se sabe que muchos miembros del COI quieren más participación en un proceso que fue opaco antes de que Brisbane fuera seleccionada como sede para 2032.

"También considerará la sugerencia de que los deportes tradicionales de verano o invierno podrían cruzarse, el momento de los Juegos y el calendario deportivo", añadió el COI.

El panel incluye a dos miembros que organizaron con éxito los Juegos Olímpicos: Sebastian Coe en Londres en 2012 y Tony Estanguet en París el año pasado.

El grupo podría tener la tarea de examinar cómo agregar o eliminar deportes y eventos de los programas olímpicos de manera más eficiente.

Valor del patrocinador

El grupo de trabajo sobre cuestiones comerciales y de marketing, que incluye al vicepresidente del COI Juan Antonio Samaranch, revisará cómo los Juegos Olímpicos "se relacionan con los socios y cómo puede evolucionar y asegurarse de que esté preparado para el mercado competitivo de hoy".

El COI también sugirió que quiere generar más ingresos de su Canal Olímpico y de la operación de producción de transmisión interna en Madrid.

El panel de los Juegos Olímpicos de la Juventud ha sido encargado de "examinar el potencial y la relevancia" del evento, y dar forma al proceso de selección de una sede para 2030, dijo el COI.