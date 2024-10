Colombia y Bolivia se enfrentan en partido crucial de eliminatorias

LA PAZ, Bolivia (AP) — Colombia pondrá en juego su invicto en las eliminatorias de la Copa Mundial cuando el jueves escale a un estadio situado a más de 4.150 metros sobre el nivel del mar, midiéndose contra una envalentonada Bolivia.

Para aclimatarse previo al compromiso en el estadio Municipal de El Alto, la selección colombiana que dirige el argentino Néstor Lorenzo se instaló con cinco días de anticipación en Cochabamba — en la región central de Bolivia — que está a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sus estrellas Luis Díaz y James Rodríguez se incorporaron a los entrenamientos recién el lunes.

"No hay una receta mágica, uno busca variantes que intenten apaciguar efectos de la altura", replicó Lorenzo ante las declaraciones del estratega boliviano, Óscar Villegas, quien aseguró que dicha aclimatación "no aportará nada" a Colombia porque el partido se jugará a más altura que la de Cochabamba.

"Es un partido con circunstancias especiales, la parte física es importante en cuanto al vuelo de la pelota, lo liviana que es en la altura, vuela más rápido", agregó Lorenzo.

Después de ocho fechas, Colombia se encuentra en el segundo lugar de las posiciones, dos puntos detrás del líder Argentina, y no ha perdido ningún encuentro. Llegan entonados tras haber vencido 2-1 a Argentina — con goles de Yerson Mosquera y James) en Barranquilla mes pasado.

Colombia echará de menos defensor Daniel Muñoz, del Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra, por una lesión muscular. Muñoz también se perderá el duelo del próximo martes contra Chile en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Quien no faltará a la cita es James, el mediopunta de 33 años que fue proclamado como el mejor jugador de la Copa América a mediados de año y en la que Colombia quedó subcampeona tras caer ante Argentina en la final.

Después de la Copa América, James regresó al fútbol europeo con el Rayo Vallecano de España. Su firma se produjo tras el inicio de la temporada y su puesta a punto tomó tiempo.

"James está bien, ha ganado mucho en entrenamiento en el Rayo Vallecano y ha jugado bastante minutos", dijo Lorenzo. "No sé con el correr del partido en esa circunstancia especial (la altura), no sé de ninguno cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido y lo analizaremos minuto a minuto. A todos los jugadores, no solo a James".

Previo a la doble fecha de octubre, James recordó sus 13 años con la selección al expresar en su cuenta en la red X (antes Twitter) que llega "con la más grande ilusión una vez más".

Villegas ilusionó a los bolivianos en septiembre tras cosechar dos victorias: goleada de 4-0 a Venezuela en El Alto y posteriormente de visitante 2-1 a Chile, subiendo al octavo lugar, poniéndose a tiro de los puestos de clasificación directa. Para el Mundial de 2026, Sudamérica recibió seis plazas directas, más un boleto para un repechaje intercontinental.

El jueves, Bolivia quiere repetir la fórmula contra Venezuela y buscará ahogar a Colombia para asegurar tres puntos vitales para seguir en la pelea y buscar completar la fecha con la visita a Argentina.

Villegas llamó con 15 días de anticipación a 27 futbolistas, entre ellos a Miguel Terceros, el delantero del Santos de Brasil. La Verde está en busca del remplazo del experimentado portero Carlos Lampe. quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha, en el partido frente a Venezuela.

Posible alineación de Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez; Héctor Cuellar, Robson Matheus, Lucas Chávez, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Carmelo Algarañaz, Ramiro Vaca.

Posible alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Willer Ditta, Juan David Cabal; Nelson De Ossa, Matheus Uribe; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Roger Martínez.