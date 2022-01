Combinado nórdico, el único deporte sin equidad de género

Como su hermano, Annika Malacinski sueña con participar en el combinado nórdico en los Juegos Olímpicos.

Mientras que el clima invernal comenzaba a aparecer en el Complejo de Salto Olímpico en Mount Van Hoevenberg durante el pasado otoño, ella y Niklas entrenaron juntos en la pequeña población que albergó los Juegos de 1932 y 1980.

Los hermanos valientemente tomaron vuelo desde el trampolín de salto y sin descanso empujaron por los caminos pavimentados con esquís de ruedas junto a otros aspirantes Olímpicos. Aunque Annika, de 20 años, sabía que no tenía oportunidad de competir en febrero en China.

El combinado nórdico, que conjuga el salto de esquí y el esquí campo traviesa, es el único deporte olímpico sin equidad de genero: no hay ninguna competencia femenil en los Juegos.

"Creo que es absurdo que una person puede cumplir sus sueños este año y otra tiene que seguir empujando para estar en el 2026".

Niklas Malacinski, quien como su hermana tiene doble nacionalidad estadounidense y finlandesa, está de acuerdo.

"No está bien", dijo. "Aunque estamos en el mismo deporte, es difícil hablar de mis metas con ella por que no quiero que parezca como que estoy alardeando sobre lo que tengo oportunidad de hacer y ella no".

Malacinski, de 18 años, terminó sexto en la clasificación en Estados Unidos y quedó cerca de formar parte de los cinco estadounidenses que competirán en China. Quizá en los Juegos de Milán-Cortina en 2026 los hermanos de Steamboat Springs, Colorado, tendrán oportunidad de ir por el oro.

La junta de gobierno del Comité Olímpico Internacional consideró una solicitud en el 2018 y que hubiera permitido que las mujeres compitieran en el nórdico combinado en Beijing. Tras sostener conversaciones con la Federación Internacional de Esquí, negaron la petición.

"La inclusión de los eventos de mujeres en los Juegos Olímpicos es realmente importante para la equidad de género, pero también necesitan estar en un nivel apropiado para ser incluidos en los Juegos Olímpicos y pelear por una medalla", dijo el director deportivo del COI Kit McConnell en el 2018. "Hemos visto avances en ese aspecto".

Las conversaciones se reanudarán este año. En junio, la junta del COI decidirá sobre la solicitud de permitirle a las mujeres competir en el nórdico combinado en el 2026.