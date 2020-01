Comité Olímpico Mexicano busca 23 mdp para viajar a Tokio 2020

Al menos 23 millones de pesos necesita el Comité Olímpico Mexicano (COM), para solventar el pago de boletos de avión, uniformes y material deportivo de la delegación que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El presidente del COM, Carlos Padilla, busca que más patrocinadores para arropar con lo necesario a cada uno de los deportistas y entrenadores que viajarán a Japón para la justa. Los 23 millones son necesarios para garantizar los traslados. El COM está en negociaciones con una aerolínea mexicana para firmar un convenio que facilite el viaje de la mayor parte del contingente posible con el menor costo posible. Además de ello el dinero servirá para comprar uniformes de las federaciones que no están bajo la marca patrocinadora del Comité Olímpico Mexicano.

Las autoridades del COM esperan que en la inauguración de Tokio 2020, México desfile con uniforme de gala y o con ropa deportiva como sucedió en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Padilla mantiene pláticas con una marca. Hasta el momento nuestro país cuenta con 34 plazas en las que están incluidos 76 deportistas.