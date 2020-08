¿Cómo fue que Lionel Messi llegó al Barcelona?

Todavía falta la confirmación de ambas partes, pero todo hace indicar que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona. De esta manera el argentino habría confirmado su intención de abandonar al club culé y poner fin a una historia de éxitos, esto tras la noche oscura en Lisboa cuando los blaugranas cayeron 8 goles a 2 ante el Bayern Munich. Pero ¿cómo comenzó la historia de Messi con el club catalán?

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y el único club en el que ha jugado como profesional es el Barcelona, de la liga de España. En su niñez y temprana adolescencia formó parte de las categorías inferiores del club Newell's Old Boys, pero el 14 de diciembre de 2000 su historia cambió, y con ello la del futbol internacional. Fue en aquel entonces, que a los 13 años de edad firmó su primer contrato con el equipo blaugrana sobre una servilleta. Ese pedazo de papel se encuentra en una caja fuerte, propiedad del representante Horacio Gaggioli y tiene escrito: "En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio Carlos Rexach, Secretario Técnico del F.C.B. se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas". En el momento Joan Gaspart, entonces presidente del equipo, dudó en llevárselo, pero de no hacerlo, la familia y el agente hubieran contactado al Real Madrid para que le fichara.

Cuando llegó a las categorías inferiores, los futuros campeones del Mundo, Cesc Fabregas y Gerard Piqué, fueron sus compañeros, sin embargo en primer momento dudaron de la capacidad de Messi debido a su delgado estado físico. Fue el 16 de octubre de 2004 debutó con el primer equipo, en un derbi de la ciudad, frente al Espanyol. Entró en sustitución por Deco, quien había marcado el tanto que tenía en ventaja al Barcelona, al minuto 82. Tenía 17 años, 3 meses y 22 días cuando debutó profesionalmente y portaba el número 30. Ahora, tras 16 años en el club, 34 títulos y tras erigirse el máximo anotador en la historia del club con 634 goles, pareciera que está historia ha llegado a su fin.