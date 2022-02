¿Cómo llega el Atlético de San Luis a juego contra América?

Las Águilas del América, que han tenido un arranque de torneo titubeante, pueden empezar a enmendar su camino al recibir este sábado en el estadio Azteca al Atlético San Luis, el primer conjunto que despidió a su entrenador en este Clausura 2022 y que ni siquiera ha sido capaz de anotar un gol en tres duelos.

Los potosinos anunciaron a su nuevo técnico: el brasileño André Jardine, quien lideró a la selección de Brasil a la conquista de la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, y eso sería suficiente para reactivar al equipo... pero es un hecho que ningún entrenador es mago y que el plantel del San Luis es de los que tienen más bajo nivel en toda la Liga MX.

En tres juegos el Atlético San Luis ha acumulado tres derrotas (0-2 ante el Pachuca; 0-1 ante Atlas y 0-1 ante Bravos de Ciudad Juárez) y pinta para que la noche de este sábado sume una más.

Y es que por más que el América también tenga un mal inicio de certamen, aunque sólo haya disputado dos juegos (1-1 con puebla y 0-2 ante Atlas, con el duelo ante Mazatlán pendiente), no puede darse el lujo de volver a tener un mal resultado en su cancha.

Las Águilas son amplios favoritos y no sumar los tres puntos provocará que aumente la presión sobre su técnico, Santiago Solari, cuya labor no tiene contenta a su afición.

De modo que sin ningún margen, Jardine empezará a conocer a sus jugadores, que seguramente saldrán aún con lo trabajado tácticamente con el técnico cesado, el uruguayo Marcelo Méndez.

El duelo América-San Luis se disputará a las 19:00 horas de este sábado en el estadio Azteca y el árbitro central será Adonai Escobedo González, quien será auxiliado por Karen Janett Díaz Medina y por Manuel Alfonso Martínez Sánchez.