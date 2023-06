Compañeros de Benzema le agradecen todo lo dado al Real Madrid

Los jugadores del Real Madrid mostraron en las redes sociales su agradecimiento a Karim Benzema, tras hacerse oficial su salida del club blanco y la despedida que se vivirá en el estadio Santiago Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.

"KB9!!! Muchas gracias por todos los momentos que pudimos vivir juntos! Gracias por cada lección, cada gol, asistencia, títulos que ganamos juntos y hasta por el privilegio de ser parte de tu Balón de Oro", escribió el brasileño Rodrygo Goes en su cuenta oficial de Twitter.

"Escribir esto parece un sueño lejano para el Rodrygo de 10 años atrás, que se despertaba los sábados para ver jugar al Real Madrid. Fuiste parte de muchos sueños de mi vida, personal y profesional. Hoy solo puedo desearte mucha suerte y mucha felicidad siempre. Eres una referencia!!!", añadió.

En la misma línea de agradecimiento se expresó su compatriota Èder Militao. "Gracias Karim! Tu bonita historia aquí en el Real Madrid será eterna. Me guardaré tus consejos, cariño y respeto. Quiero desear lo mejor para ti y tu familia. Eres una leyenda del fútbol, del Real Madrid!", escribió junto a fotos con Benzema.

También agradeció la ayuda que le ha prestado desde su llegada al Real Madrid el centrocampista francés Eduardo Camavinga a Karim. "Gracias por todo lo que has hecho por mí en los últimos 2 años, por los consejos de hermano mayor que me has dado y por acogerme bajo tu ala cuando llegué".

"Te estaré eternamente agradecido. Te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor para el futuro. La gente no lo olvidará, ha sido un honor. Leyenda", escribió.

Dani Ceballos, por su parte, recordó una frase de Benzema: "Yo juego para la gente que sabe de fútbol". Y en su publicación en instagram aseguró que el delantero francés es el mejor futbolista con el que ha jugado.

"Gracias hermano por ayudarme siempre. Se te echará mucho de menos. Mejor jugador con el que jugué nunca. Mis respetos. Balón de Oro", publicó.

Más breves fueron los mensajes de Dani Carvajal, "Gracias por tanto, gracias capitán"; el francés Aurélien Tchouaméni que lo catalogó de "leyenda" o de Nacho Fernández: "Adiós Capitán!!! Magia pura Karim Benzema".

También excompañeros en la carrera de Benzema como el brasileño Marcelo, al que igualó como jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, dejaron un mensaje de despedida.

"Benzoooo! Orgulloso de todo lo que nos has dado! Ha sido un placer jugar y ganar contigo hermano. Suerte en tu nueva etapa, el madridismo te echará de menos. Gracias por todo Karim", dijo antes de poner un icono de manos unidas con 25 títulos en referencia a que el francés le igualó en el primer puesto histórico.

También su compatriota francés Raphael Varane, actual jugador del Manchester United, le deseó lo mejor. "Goles, recuerdos, trofeos y respeto. Una palabra por encima de todo... Leyenda. Mucha suerte en tu próximo capítulo".