Nadal ensalza a Alcaraz: "Será uno de los mejores jugadores de la historia"

Rafael Nadal ensalzó este lunes a Carlos Alcaraz, con el que compartió vivencias en París 2024, y que, según dijo, será uno de los mejores jugadores de su historia, aunque ahora acuse el esfuerzo mental, especialmente de un año intenso.

"No creo que Alcaraz esté mal mentalmente. Yo creo que está un poquito cansado, un poquito saturado. A lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las de las olimpiadas. Hay un momento dado que la mente también necesita un poco de descanso. He visto que había dicho que tenía algún problema y yo no veo ningún problema, no, Todo lo contrario. Lo que veo es que probablemente el calendario de un año olímpicos se hace más apretado y en algún momento el que ha ganado tanto, pues la exigencia ha sido muy dura", analizó Rafael Nadal en el Hormiguero, de Antena 3.

La comparación de Alcaraz y Nadal no debe perjudicar al murciano. "No creo que le perjudique porque es lo suficientemente bueno como para que no le afecte. El hace su camino y es una coincidencia increíblemente agradable que después de una carrera como la que estoy teniendo salga alguien como Carlos", destacó el ganador de veintidós torneos del Grand Slam.

"Es difícil que en un mismo país salga un jugador como Alcaraz después de alguien como yo. Creo que va a ser uno de los más grandes de la historia y no creo que le afecte una comparación conmigo. Hoy, desde luego, no. En el pasado, no lo se", dijo Nadal. EFE