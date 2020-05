Complicado que la Selección juegue este año: Yon de Luisa

En la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) ven muy complicado el panorama para que la Selección Nacional juegue en lo que resta del año.

El Tricolor ya vio cancelados sus partidos amistosos de marzo y el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, a la espera de conocer la determinación por parte de la FIFA para las próximas fechas de los compromisos internacionales.

"A nivel de selección Mexicana, dependemos de dos cosas: el calendario de la Liga MX y de la FIFA", comentó Yon De Luisa, presidente de la Femexfut. "En ese sentido, recordemos que todavía la posibilidad de las 3 ventanas –de septiembre, octubre y noviembre–.

Lo vemos complicado, entendiendo la en el mundove. Ya se canceló la de marzo y la de junio, no sería raro de que la de septiembre se cancelará dentro de pocos días o semanas ahí vamos a tener que esperar".

De Luisa añadió que "la prioridad de los jugadores es con sus clubes. Ellos tienen que estar bien en lo personal y tienen que estar bien con los clubes. Como una acto secundario, ya sería la incorporación a Selección Nacional, desde luego, el trabajo deportivo ha sido afectado y ,sin lugar a duda, toda la parte económica de la Selección con esta suspensión temporal de todas nuestras actividades e imagino sé debe estar hasta considerando cambios".

El directivo enfatizó la importancia que deben tener los microciclos de Gerardo Martino, entrenador del Tricolor, en los próximos meses, en cuanto se reanude la actividad.

"Sería muy difícil que nuestra Selección Nacional trabajae con jugadores que militan en ligas europeas o en otras ligas que no sea la mexicana. En caso de que esté abierta la Liga MX, ya se ha platicado con los clubes para apoyar a al señor Tata Martíno y poder generar algo de trabajo. Si se pudiera, pensar en algo de competencia, obviamente respetando todos los protocolos establecidos por el Gobierno y los de la Liga MX".

De Luisa enfatizó que se implementó una estrategia económica en la Femexfut para evitar una crisis provocada por el Covid-19.

De Luisa respaldó la cancelación del Clausura 2020

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), respaldó la cancelación del Clausura 2020, al etiquetarla como "congruente".

El titular del balompié nacional añadió que se tomarán protocolos de salud, a partir del Apertura 2020, misma que todavía no tiene fecha de inicio.

"Fue una decisión unánime, como bien lo comenta el comunicado de prensa de la Liga MX. Un grupo unido, en donde se hizo la presentación por parte del presidente [Enrique Bonilla] y todos los clubes lo apoyaron. Hemos visto en los últimos días la realidad de lo que se están viviendo en los campos de entrenamiento, con los primeros clubes que regresan a hacer pruebas, y me parece que, ante la información que hemos vivido, es una decisión sana y congruente", comentó de Luisa a TUDN.

Esta mañana, se confirmó la cancelación del Clausura 2020 por la pandemia Covid-19. Se concretó un torneo sin campeón.

"Esperar las próximas semanas a que la Liga MX le mande a los clubes los diferentes protocolos que se deberán de llevar a cabo y que presente ya una propuesta de calendario del Apertura 2020", agregó.