Con "Piojo" Herrera en Tigres no podemos relajarnos: Diego Reyes

La llegada de Miguel Herrera ha desatado que en los jugadores de los Tigres se renueven las esperanzas de entrar a un cuadro titular, y no como en la época de Ricardo Ferretti, donde poco se le movía al once que saltaba a la cancha cada juego. Diego Reyes, quien ya conoce al "Piojo" por su paso por el América, enfatiza que lo primero que se está armando es un buen grupo, después vendrá lo táctico y la lucha por ser titular. Pero una cosa es clara: "Jugará quien esté mejor, no importa como se llame".

"Falta mucho para que inicien los torneos, vienen exámenes previos que son los juegos amistosos y ahí se verá cuál es el cuadro titular. Pero Miguel utilizará a los que mejor estén, llámese como se llame, así que no podemos relajarnos ni un segundo", dijo el mundialista mexicano.

No quiso entrar en comparaciones sobre lo que se hacía con Ricardo Ferretti y lo que se hace ahora con Herrera: "Tuve la fortuna de estar con los dos técnicos ya. Son grandes entrenadores, se les aprende mucho, y sí, son diferentes maneras de trabajo, pero a los dos les ha dado resultado. No ha cambiado mucho lo que hacemos y lo más importante es que el talento y la capacidad en el plantel lo tenemos. Tenemos todas las bases para llegar hasta donde queramos".

En ese sentido, no se siente con ventaja en referencia a sus compañeros, por ya haber trabajado con el "Piojo": "Hemos conseguido cosas importantes juntos, pero hemos hablado de aspectos tácticos. Nos hemos enfocado en lo físico, jugaré donde me diga, eso sí".

Aseguró que en los Tigres tienen ganas por mostrar su potencia: "Hay hambre, deseos por mostrar lo que tenemos. Vamos a pelear por el campeonato. Este es un sueño más y ese es el objetivo final...".

Finalmente, no quiso entrar en muchos detalles acerca del tema de Rogelio Funes Mori, quien podría ser llamado a la Selección ahora que se naturalizó mexicano: "No me preocupa ese tema, sólo me ocupa Tigres. Si va y aporta, pues qué bueno por él y la Selección".

Sobre el trato que ha tenido con la nueva contratación del equipo, el francés Florian Thauvin, refirió buenas palabras: "Es un buen tipo, humilde, sencillo, llega campeón del mundo y hay que tenerle su respeto, pero se le muestra con mucha entrega y actitud. Quiere dejar un legado como el que está dejando André (Gignac)".