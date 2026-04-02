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Con rally en la 8va. ganan Cerveceros

Milwaukee viene de atrás y remonta a los Rays de Tampa 8-2

Por AP

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Con rally en la 8va. ganan Cerveceros

MILWAUKEE.- Christian Yelich conectó un sencillo de dos carreras que puso a su equipo por delante en una octava entrada de seis anotaciones, y los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 8-2 a los Rays de Tampa Bay el miércoles.

Garrett Mitchell añadió un doble de dos carreras durante el rally decisivo, Blake Perkins impulsó una con un rodado para out y David Hamilton remató la entrada con un sencillo productor, mientras Milwaukee (5-1) rompía el empate 2-2.

Brice Turang había igualado la pizarra antes con un jonrón de dos carreras en la tercera, después de que los Rays tomaran la ventaja con un cuadrangular de dos carreras del cubano Yandy Díaz en la parte alta del inning.

El abridor de Milwaukee, Jacob Misiorowski (1-0), ponchó a siete y permitió cuatro hits y dos carreras en seis entradas. El derecho dio dos bases por bolas antes de ceder el juego al bullpen. Grant Anderson, Aaron Ashby y DL Hall se combinaron para tres entradas sin permitir carreras; Hall ponchó a tres en la novena.

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El abridor de Tampa Bay (2-4), Drew Rasmussen, permitió una carrera y dos imparables, y recetó ocho ponches en cinco entradas.

Griffin Jax (0-2) cargó con la derrota tras permitir cinco carreras en la octava.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1 con una anotada.

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