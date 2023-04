Con un aplastante 4-0 ante Xolos, Monterrey refrenda gran torneo

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Con una goleada a Xolos en el Estadio BBVA, el Monterrey reforzó la noche de este sábado el gran torneo que está haciendo este Clausura 2023; como parte de las actividades de la jornada 13, La Pandilla de manera contundente demostró por qué son los líderes generales de la competencia.

En los primeros minutos, la escuadra visitante comenzó a cortar los circuitos de los Rayados por medio de faltas tácticas; sin embargo, poco les duró el gusto de frenar a los locales, pues al minuto 4 Rodrigo Aguirre incursionó al área rival y definió con un cabezazo que venció al arquero José Antonio Rodríguez. Con el gol, la Jauría se mostró desconcertado y no podía recuperar el esférico, mientras que Monterrey se volvía más contundente. Al 21 llegó el doblete de Aguirre, luego de que se sacó al portero y definió con pierna izquierda y al 32' Germán Bertarame puso la goleada 3-0 antes de irse al descanso.

Para la segunda mitad, Rayados pareció no cansarse, continuaron con la posesión de balón y con contundencia buscaron el siguiente gol, ante los dirigidos por Miguel Herrera que se mostraron desconcertados y no pudieron recuperar el esférico. Al 50' Tijuana tuvo su primera oportunidad cuando Lucas Cavallini intentó con un cabezazo sorepender al arquero, pero se fue desviado perdiendo así la oportunidad de descontar.

Al minuto 75 fue cuando Berterame apareció con un remate de cabeza y anotó el último del encuentro para los locales. Los Xolos en su intento de profundizar tuvieron la oportunidad de anotar un gol gracias a un error de Esteban Aranda; sin embargo, después de que fue revisado por el VAR lo anularon por fuera de lugar, firmando así el 4-0 definitivo.

Con este triunfo, Monterrey sumó 34 puntos y se acerca al récord de más puntos ganados en temporada regular de torneos cortos, el cuál tienen León y Cruz Azul con 45 tantos. Se mantienen con el liderato general y cada vez más lejos de los demás equipos. Mientras que los Xolos continúan descendiendo en la tabla, con 12 puntos ocupan el lugar 15, a reserva del resultado entre Pumas y Querétaro .

Para la jornada 14, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, visitarán al América en el Estadio Azteca, mientras que los comandados por el "Piojo" Herrera, recibirán a Querétaro en el Estadio Caliente.