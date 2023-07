Conade ignora medallas obtenidas Campeonato Mundial de Fukuoka

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Tal parece que en la Conade no importan las disciplinas acuáticas, ya que no se ha manifestado ante los resultados obtenidos por los mexicanos en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se realiza en Fukuoka, Japón.

Los clavadistas mexicanos ya sumaron cuatro medallas, pero ninguna de ellas ha sido celebrada por la Conade.

La presea más reciente fue cortesía de Kevin Berlín y Randal Willars, quienes se colgaron la de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizado, resultado que le otorgó a México la sexta plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pese a este hecho significativo, en las redes sociales de la Conade no existe alguna publicación referente a esto.

Hay que recordar que la relación de Conade con los atletas mexicanos de disciplinas es distante, ya que para el organismo que dirige Ana Guevara sigue reconociendo a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, pese a que World Aquatics lo desconoce e incluso creo un Comité Estabilizador donde María José Alcalá fue nombrada la titular.

A esto se suma la demanda que interpusieron y ganaron las integrantes de la Selección Mexicana de natación artística a la Conade para que les regresara la beca que les fue retirada desde enero pasado.

De hecho, las sirenas mexicanas quedaron en el cuarto sitio en la modalidad acrobática del Campeonato Mundial, un resultado histórico que también fue ignorado en la Conade.

¿Cuántas medallas ha ganado México en el Campeonato Mundial de Fukuoka?

México ya ha aparecido cuatro ocasiones en el podio de Japón.

Medalla de plata – Diego Balleza y Viviana del Ángel – Plataforma 10 metros mixtos

Medalla de bronce – Aranza Vázquez – Trampolín 1 metro

Medalla de plata – Osmar Olvera – Trampolín 1 metro

Medalla de bronce – Randal Willars y Kevin Berlín – Plataforma 10 metros sincronizados