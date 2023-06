Concacaf ya no tiene a dos gigantes, sino tres: técnico de Panamá

A-AA+

LAS VEGAS, EU, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Thomas Christiansen, técnico de Panamá, lo tiene claro, ya no son "dos gigantes" los que tiene Concacaf, "ahora son tres, no podemos dejar fuera a Canadá".

De cara al juego contra los canadienses, por el paso a la final de la Nations League, el danés indicó que el equipo panameño está muy ilusionado, "nuestro sueño es jugar la final. Son tres grandes los que compiten contra nosotros, pero no somos menos. Todo está abierto. Las expectativas son competir y llegar lo más lejos posible".

Y por eso aseguro que los canadienses, "no están por dejado de México y Estados Unidos".

Tampoco menosprecia a su equipo. "Nosotros hemos cambiado quizá en nombres, porque en el sistema que utilizamos se ha avanzado".

Sus jugadores "han tomado muy en serio el partido, estamos a dos juegos de ganar un torneo muy importante para nosotros y lo pelearemos con todo lo que tenemos".

En tanto que John Herman, entrenador de Canadá dijo que no subestiman a los panameños, "Chris ha hecho un trabajo maravilloso, ha potenciado de gran forma a sus jugadores y nosotros nos hemos tomado en serio el juego".