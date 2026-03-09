Concretan cesión de juvenil potosino al Atlético de Madrid

El Club Atlético de San Luis informó que se ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la cesión del jugador juvenil Emiliano Muñoz.

Emiliano, originario de San Luis Potosí y de 16 años, comenzó su formación en el Atlético de San Luis en el 2024, militando tanto en la categoría Sub-15, 17 y 19.

A lo largo de su estancia, disputó más de 3 mil 100 minutos en los que demostró su capacidad goleadora marcando un total de 25 anotaciones, destacando por su entrega y calidad en cada uno de los partidos.

Asimismo, Muñoz ha comenzado a ser considerado en procesos de selecciones menores de México, recibiendo su primer llamado gracias al destacado nivel mostrado en el terreno de juego. Su desempeño le ha permitido formar parte de concentraciones y giras internacionales, reafirmando el potencial que lo proyecta como uno de los talentos jóvenes a seguir.

Este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una alianza estratégica enfocada en el desarrollo integral de talento y en la proyección internacional de los futbolistas.

Muestra de ello fue la incorporación de Ronaldo Nájera al Atlético Madrileño el año pasado, así como la participación de David Rodríguez y Kevin Ortega con el Atlético Ottawa en 2025, siendo parte del plantel que conquistó el campeonato.

Más recientemente, para este año, Jonantán Villal y Emiliano García fueron cedidos al conjunto canadiense, continuando con esta dinámica de crecimiento y formación dentro de la estructura del grupo.