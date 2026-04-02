Condena Yamal cánticos antimusulmanes

MADRID.- La estrella de España Lamine Yamal condenó el miércoles los cánticos antimusulmanes entonados por aficionados españoles durante un partido amistoso, en el más reciente incidente que daña la imagen deportiva del país.

El gobierno español y la federación de fútbol también condenaron los cánticos, y la policía indicó que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el partido del martes entre España y Egipto en la ciudad de Barcelona.

Yamal, que es musulmán, afirmó que los cánticos de parte de los aficionados en el Estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables. Señaló que no importaba que los cánticos no estuvieran dirigidos a él personalmente.

"Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en el campo los hace parecer ignorantes y racistas", explicó Yamal en Instagram y añadió. "El fútbol es para disfrutar y animar, no para faltarle el respeto a la gente por quién es o en qué cree".

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Los abusos racistas contra jugadores no son poco comunes en España. La estrella del Real Madrid Vinícius Júnior a menudo ha sido objeto de insultos racistas durante partidos de fútbol.