"Conejo" Pérez será directivo de La Máquina

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Los días como entrenador de porteros de Oscar "Conejo" Pérez en Cruz Azul se han terminado.

El "Conejo" ha visto por su crecimiento personal, y de ahora en adelante será director deportivo del equipo cementero. A finales del torneo Anterior, el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del equipo, le preguntó a Oscar Pérez sobre su futuro y quien fuera legendario portero de la institución, dijo que no quería seguir el camino de director técnico.

Prefería un puesto más administrativo.

El "Conejo" comenzó a involucrarse en la dirección deportiva con la contratación de los dos jugadores provenientes del Atlético Tucumán, Ramiro Carrera y Augusto Lotti, quien fueron observados desde hace tiempo por Raúl Gutiérrez, quien es un apasionado del futbol internacional, sobre todo del argentino.

Pero los cambios en la directiva cementera no terminan ahí. La idea de los directores de la cementera es tener al frente del equipo a un profesional al 100 por ciento.

Las charlas con Luis Miguel Salvador fueron constantes durante semanas, aunque al final, parece que no se ha llegado a un acuerdo, por ahora.

Pero la figura de presidente deportivo es algo que el equipo cementero busca, porque aunque las decisiones finales serán avaladas por el ingeniero Velázquez, se requiere alguien que esté al 100 por ciento involucrado en el equipo.

A Carlos López de Silanes, quien tomó el puesto de director deportivo a mediados del torneo pasado, se le dieron las gracias. A pesar de que se realizó una buena labor, su pasado, ligado a Jaime Ordiales, lo marcaba.

Por salud de la institución, se decidió su salida.