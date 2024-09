Mayo elige a Jacoby Brissett como quarterback titular de los Patriots

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra Jerod Mayo se quedará con Jacoby Brissett como quarterback.

"Todo está en constante evaluación, siempre", dijo Mayo el viernes por la mañana, un día después de que Brissett fue retirado de la alineación en la derrota por 24-3 ante los Jets de Nueva York para darle el lugar a Drake Maye, la primera selección del draft. "Solamente para ser claro: Jacoby sigue siendo nuestro quarterback titular hasta que yo diga lo contrario".

Brissett fue golpeado, acosado y se vio frustrado toda la noche por la defensiva de los Jets de Nueva York, antes de que Maye hiciera su debut en la NFL. Después de ello, Mayo dijo: "no sé quién estará detrás del centro por Nueva Inglaterra (1-2) para seguir adelante".

"Hablamos cada semana que estás compitiendo por un trabajo", dijo Mayo después del partido. "Nos vamos a reunir el staff de entrenadores para determinar qué sigue".

Unas 12 horas más tarde, Mayo dijo que optará por el veterano de 31 años de edad.

"Ahora mismo, diré que se mantiene el status quo", dijo el coach en una llamada con reporteros. "Lo dije antes: Jacoby sigue siendo nuestro quarterback y debemos estar listo para respaldarlo. Hay 11 jugadores allá afuera en nuestra ofensiva, así que se trata de todos. Así que para responder tu pregunta, eso está bajo consideración en este momento".

Incluso si él es el titular en contra de San Francisco el 29 de septiembre, Brissett sigue siendo un puente con Maye, quien fue elegido en la tercera posición global del draft.

"Yo no tomo las decisiones del personal", dijo Brissett. "Mi trabajo es salir y prepararme para jugar".

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre que Mayo dijera que no estaba seguro de si haría un cambio de quarterback, Brissett se negó a alimentar alguna especulación.

"No voy a reaccionar exageradamente a algo que no escuché", dijo. "Me dijo que iba a entrar. No voy a discutir".

Brissett completó 12 de 18 pases para apenas 98 yardas y fue capturado cinco veces antes de ser retirado con 4:24 por jugarse en el juego.