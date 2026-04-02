Confirman regreso del Ame al Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX y el América confirmaron el regreso de las Águilas al Estadio Banorte, después de casi dos años de jugar en el estadio Ciudad de los Deportes.

Los azulcrema volverán el 11 de abril contra Cruz Azul en actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, a las 21:00 horas. "Hay lugares que no se explican, se sienten. Y el nuestro... nos está llamando. Falta poco para volver, Águilas, prepárense", escribió el América en una publicación.

El Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas con el juego entre la Selección de México y Portugal, como parte de la actividad de la Fecha FIFA de marzo. Encuentro en el que lució repleto y con una nueva imagen.

El último juego que disputaron los de Coapa en su recinto fue la final del Clausura 2024, el domingo 26 de mayo. Noche en la que vencieron a Cruz Azul para conseguir su título 15.

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"En el marco de la nueva era del Estadio Banorte, luego de un importante proceso de modernización y de su histórica reapertura el pasado 28 de marzo, el equipo varonil del Club América regresa a su casa para disputar todos los partidos que tengan lugar durante el mes de abril [Cruz Azul, Toluca y Atlas]", informaron las Águilas.

En caso de que los azulcremas avancen a las semifinales de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf, es probable que regresen al estadio Ciudad de los Deportes, ya que el inmueble debe ser "entregado" a la FIFA previo al Mundial.

Se espera que el equipo femenil de las Águilas también dispute algunos partidos durante abril, aunque esto todavía no se confirma de manera oficial.