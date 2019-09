Confunden a jugador de Cruz Azul como uno del América

Bochornoso momento el que pasó Guillermo Matías Fernández, jugador de Cruz Azul, al ser confundido como nuevo refuerzo del América en el aeropuerto. Con más que trató de pasar inadvertido, el mediocampista argentino no ocultó su cara de sorpresa al arribar a la Ciudad de México y ver numerosas cámaras de televisión.

Justo en ese momento, periodistas deportivos esperaban al uruguayo Federico Viñas, nuevo refuerzo de las Águilas del América, en una de las puertas de llegadas internacionales de la Terminal 1 del AICM.

Lo curioso fue que "Pol" Fernández regresó a México con una sudadera amarilla, lo que hizo pensar a un puñado de aficionados azulcrema que se trataba de Viñas, y más porque su rostro aún es desconocido para el americanismo y porque algunos fotógrafos lo envolvieron con las luces del flash, pese a traer el gorro puesto para no ser identificado... Típico de las celebridades y deportistas.

El cementero, en compañía de su familia, escapó lo más rápido que pudo antes de que fuera acosado por los fanáticos y curiosos que titubearon en acercarse con él, por la confusión de si se trataba del delantero de las Águilas.

Lejos del tumulto, el mediocampista explicó el motivo de su ausencia en la jornada ocho: "El permiso de mi familia todavía no estaba completo, entonces viajé a Argentina el viernes para traerlos conmigo".

#Video ?? Pol Fernandez ???? justificó su ausencia en Cruz Azul ?? pic.twitter.com/4fD2EDxvWa — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 1, 2019