Conoce a los jugadores que están por cerrar con América y Chivas

El Guardianes 2021 aún no termina, pero el mercado de jugadores para el siguiente torneo ya se está moviendo. Y equipos del calibre de América y Chivas no se podían quedar atrás para reforzar y depurar su plantel de cara al siguiente torneo. Por ello presentamos las novedades de los dos llamados grandes del futbol mexicano.



América

El mexicano Salvador Reyes, lateral izquierdo del Puebla, habría llegado a un acuerdo para vestir la camiseta de las Águilas. El joven de 23 años llegaría a Coapa por cerca de tres millones de dólares, en compra definitiva, según ha trascendido. Con esta contratación, América le pondrá competencia a Luis Fuentes, quien fue el titular todo el torneo que está por finalizar, por encima de Jesús Escoboza que tuvo muy poca participación.

Además de Reyes, en el América se habla de la posible llegada del delantero español Cristo González, y los volantes paraguayos Iván Franco y Diego Torres, a petición del técnico Santiago Solari.



Chivas

En el caso del Guadalajara, se asegura que Erick Aguirre, lateral izquierdo del Pachuca, está a punto de vestirse a rayas, pero la operación no sería nada sencilla, ya que para cerrarla, las Chivas deberían dar a cambio a Alejandro Mayorga y a Fernando Beltrán. Aguirre está valuado en más de 7 mdd, cantidad que suman juntos, Mayorga y el "Nene" y quienes habría pedido el Pachuca para el posible intercambio. Además, este par de jugadores Rojiblancos no son titulares con Víctor Manuel Vucetich, algo que facilitaría la operación.