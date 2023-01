Conoce a los rivales de los mexicanos en la Copa del Rey

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Este sábado 7 de enero se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2022/23. Cinco mexicanos mantienen viva la esperanza de clasificar a la siguiente ronda con sus respectivos clubes españoles.

Jesús Corona (Sevilla FC), Andrés Guardado (Real Betis Balompié), César Montes (Espanyol de Barcelona), Jordan Carrillo (Real Sporting de Gijón) y Javier Aguirre (RCD Mallorca) lograron colarse entre los mejores 16 del certamen y ninguno tendrá que enfrentarse entre ellos. Así que existe la posibilidad de tener presencia mexicana en los cuartos, las semifinales e inclusive la final. Cabe resaltar que las eliminatorias se jugarán del 17 al 19 de enero y serán a partido único.

Te presentamos aquí todos los emparejamientos:

Real Sociedad de Futbol vs RCD Mallorca - 17/01 - Estadio de Anoeta

Deportivo Alavés vs Sevilla FC - 17/01 - Estadio de Mendizorroza

Athletic Club vs RCD Espanyol de Barcelona - 18/01 - Estadio de San Mamés

Levante UD vs Club Atlético de Madrid - 18/01 - Estadio Ciudad de Valencia

Real Sporting de Gijón vs Valencia FC - Fecha por confirmar - Estadio El Molinón

Villareal CF vs Real Madrid CF - Fecha por confirmar - Estadio de la Cerámica

AD Ceuta FC vs FC Barcelona - Fecha por confirmar - Estadio Alfonso Murube

Real Betis Balompié vs Club Atlético Osasuna - Fecha por confirmar - Estadio Benito Villamarín