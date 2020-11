Conoce el nuevo formato de repechaje del Guardianes 2020

Después de casi 12 años de ausencia, el repechaje regresa al futbol mexicano. Este fin de semana ocho equipos buscan su pase a los cuartos de final del Guardianes 2020. Sólo cuatro lo conseguirán.

El ganador se definirá en un solo juego, se disputará en casa del mejor colocado en la clasificación y en caso de empate se irán a penaltis directos, después de los 90 minutos.

El sábado 21 se efectuarán dos duelos:

Santos vs Pachuca / 19:00 horas

Chivas vs Necaxa / 21:10 horas

El domingo serán los otros dos encuentros:

Tigres vs Toluca / 19:00 horas

Rayados vs Puebla / 21:10 horas

Los equipos antes mencionados son los que se encuentran en los lugares del cinco al 12.

5.- Rayados (29)

6.- Tigres (28)

7.- Chivas (26)

8.- Santos (25)

9.- Pachuca (25)

10.- Necaxa (24)

11.- Toluca (21)

12.- Puebla (20)