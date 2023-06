Conoce las altas y bajas del próximo Apertura 2023 de la Liga MX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- ¡Falta menos! El Apertura 2023 dará inicio el próximo viernes, 30 de junio. Éstas son las altas y bajas confirmadas de cara al torneo.

¿Cuáles son los cambios confirmados de cara al Apertura 2023?

América

De entrada, Fernando "Tano" Ortiz renunció a su puesto como director técnico del América. En su lugar, André Jardine será el nuevo estratega del cuadro azulcrema; el brasileño entró al nido de las Águilas a casi un mes de la derrota que sufrió el equipo ante Chivas.

Asimismo, Jürgen Damm, Federico Viñas y Pedro Aquino ya no formarán parte del equipo. Por el contrario, Kevin Álvarez se unirá a las fuerzas del América.

Atlas

Los rojinegros ya no contarán con la presencia de Alberto Ocejo, Diego Barbosa y Alejandro Gómez. Pese a las bajas, los dirigidos por Benjamín Mora tienen sus objetivos claros y la frente en alto, por lo que decidieron contratar a Rivaldo Lozano de Santos Laguna.

Atlético de San Luis

De cara al Apertura 2023, Jürgen Damm se unirá a las fuerzas del San Luis, también César Domínguez e Iker Moreno. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues Sabin Merino, Rodrigo González, Marcelo Barovero, David Andrade y Jesús Piñuelas ya no formarán parte del cuadro.

Curiosamente, estas no son las únicas bajas del Atlético. Y es que, previo al repechaje del Clausura 2023, el equipo anunció la separación contractual de David Ochoa por indisciplina.

Asimismo, para remplazar a André Jardine, entrará Gustavo Leal como nuevo director técnico.

Chivas

El Rebaño Sagrado contará con la presencia de Ricardo Marín y Oscar Whalley, mientras que prescindió de los servicios de Luis Olivas.

Cruz Azul

La Máquina del Cruz Azul tendrá muchos cambios. Para empezar, rompieron lazos con Julio César Domínguez, Ramiro Funes Mori, Joaquín "Shaggy" Martínez, Rafael Baca, Gonzalo Carneiro, Ramiro Carrera y Michael Estrada.

En contraste, los celestes contarán con los refuerzos de Carlos Salcedo y Moisés Vieira. El colombiano Kevin Castaño se unirá al cuadro una vez que pase las pruebas médicas correspondientes.

FC Juárez

Todo llega a su fin. En este caso, Alan Medina, Alberto Acosta, Emiliano Velázquez, Felipe Rodríguez, Carlos Salcedo y Mauro Lainez ya no formarán parte del equipo.

León

Hasta el momento, sólo se conoce la baja de Joel Campbell, quien se despidió del equipo entre lágrimas. Sin embargo, en lo que refiere a altas, Federico Viñas, Borja Sánchez, Pedro Budib y Omar Fernández formarán parte del equipo.

Mazatlán FC

Luego de que el Mazatlán FC quedará en el último lugar de la clasificación, el cuadro busca una redención. Como parte de su estrategia, cortaron lazos con el director técnico Rubén Omar Romano. Además, dijeron "adiós" a Efraín Orona, Emilio Sánchez, Enrique Cedillo, Fernando Illescas, Ariel Nahuelpán, Luis Quintana, Marco Fabián, Oswaldo Alanís y Raúl Sandoval.

En la búsqueda de un cambio, contrataron a Ismael Rescalvo como nuevo DT. No sólo esto, Hugo González, José Madueña, Lucas Merolla, Luis Amarilla y Jair Díaz se unirán como refuerzos.

Monterrey

Víctor Manuel Vucetich ya no dirigirá el timón de los Rayados. En su lugar, Fernando "Tano" Ortiz será el nuevo director técnico del equipo. Y es que, tras ser eliminado del Clausura 2023, el "Tano" decidió alejarse de las Águilas del América para buscar horizontes diferentes. Asimismo, entrará Nicolás Sánchez.

Hugo González y Duván Vergara abandonarán al equipo.

Necaxa

¡Terminó la dirección de Andrés Lillini! En su lugar, entrará Rafael Dudamel como director técnico. Las altas y las bajas no cesan ahí, pues Jorge Rodríguez y Emilio Martínez se unirán al cuadro; mientras que Hugo González, Juan Pablo Segovia, José Carlos van Rankin, Edson Partida, Rafael Ramírez, Fernando Madrigal y Damián Batallini, abandonarán los vestidores de Necaxa.

Pachuca

Se conocen las bajas de Mauricio Isaís, Romario Ibarra, Óscar Murillo, Avilés Hurtado y Kevin Álvarez. Por el contrario, Sergio Barreto y Lucas Di Yorio entrarán al cuadro.

Puebla

Los Camoteros del Puebla tendrán a Kevin Velasco, Efraín Orona, Sebastián Olmedo, Miguel Fraga y Bryan Angulo como refuerzos. En contraste, dieron gracias a Pablo Parra, Antony Silva, Lucas Maia, Emanuel Gularte y Kevin Ramírez.

Pumas

¡Regresarán con todo! El equipo universitario contará con la presencia de Robert Ergas, Gil Alcalá y Nathan Silva. Sin embargo, como parte de la estrategia para el Apertura 2023, el cuadro decidió cortar lazos con Marco García y Diogo de Oliveira.

Querétaro

Al cuadro, entrarán Marco García, Federico Lértora, Jordan Sierra, Guillermo Allison y Joaquín Montecinos. Por el contrario, Gil Alcalá y Christian Rivera tomarán otros rumbos.

Santos Laguna

Tras dejar a los Rayados de Monterrey, Duván Vergara y Pedro Aquino apoyarán a Santos Laguna en las canchas. También Alejandro Gómez, Santiago Ramírez y Jesús Alejandro Gómez. En contraste, Cecilio Domínguez, Rivaldo Lozano, Eduardo Pérez, Eduardo Aguirre y Matheus Dória ya no formarán parte del equipo.

Tigres

Los campeones del Clausura 2023 contarán con la presencia de Eugenio Pizzuto y Carlos Felipe Rodríguez.

Tijuana

El equipo buscará el triunfo de la mano con Diego Barbosa, Alberto Ocejo, Carlos González, Fernando Madrigal y Christian Rivera. Desafortunadamente, Misael Domínguez y Federico Lértora abandonarán el equipo.

Toluca

Mauricio Isaís y Jesús Piñuelas llegarán con los Diablos del Toluca. Por el contrario, Sebastián Saucedo, Brayan Angulo y Carlos González buscarán otros rumbos.