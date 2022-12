Conoce las fechas y horarios para la Copa Sky

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Tal vez en estos momentos no tengas muy presente a la Liga MX, debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero la realidad es que el torneo local está por iniciar y los equipos continúan con su preparación.

Como parte de la pretemporada de los clubes mexicanos, se disputará la Copa Sky, un torneo amistoso que contará con 10 equipos de la Liga MX, divididos en dos grupos.

Los equipos se enfrentarán a todos sus rivales de grupo y al final, el campeón se definirá con un duelo entre los líderes de cada sector. Los partidos serán transmitidos por Sky y TUDN.

Los grupos están divididos así: América, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa en el Grupo A; Atlas, Santos, Mazatlán FC, Tigres y Chivas en el Grupo B.

El calendario de los partidos de la Copa Sky:

Todos los juegos del Grupo A serán a las 19:00 horas.

· Cruz Azul vs Necaxa | Lunes 12 de diciembre

· Pumas vs Toluca | Martes 13 de diciembre

· América vs Necaxa | Jueves 15 de diciembre

· Pumas vs Cruz Azul | Viernes 16 de diciembre

· América vs Toluca | Lunes 19 de diciembre

· Pumas vs Necaxa | Martes 20 de diciembre

· Toluca vs Cruz Azul | Jueves 22 de diciembre

· América vs Pumas | Viernes 23 de diciembre

· Necaxa vs Toluca Lunes 26 de diciembre

· Cruz Azul vs América | Martes 27 de diciembre

Partidos del grupo B

· Atlas vs Santos Laguna | Lunes 12 de diciembre | 21:00 horas

· Tigres vs Mazatlán | Martes 13 de diciembre | 21:00 horas

· Chivas vs Mazatlán | Viernes 16 de diciembre

· Atlas vs Tigres | Sábado 17 de diciembre

· Chivas vs Santos Laguna | Lunes 19 de diciembre

· Atlas vs Mazatlán | Martes 20 de diciembre

· Chivas vs Tigres | Viernes 23 de diciembre | Por confirmar

· Mazatlán vs Santos Laguna | Viernes 23 de diciembre

· Tigres vs Santos Laguna | Martes 27 de diciembre | 17:00 horas

· Chivas vs Atlas | Martes 27 de diciembre

La final entre los líderes de cada grupo será el viernes 30 de diciembre a las 20:00 horas.