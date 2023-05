Conoce las fechas y horarios para los cuartos de final del Clausura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- El fin de semana que acaba de terminar se realizaron los cuatro partidos del Repechaje en la Liga MX, por lo que ya están definidos los choques para la primera fase de la Liguilla del Clausura 2023.

De esta reclasificación avanzaron:

PARTIDOS DE IDA

Este es el calendario de los partidos de ida, que se jugarán a media semana:

Santos vs Rayados: Miércoles 10 de mayo / 19:00 horas (Estadio TSM Corona)

Atlético de San Luis vs América: Miércoles 10 de mayo / 21:10 horas (Estadio Alfonso Lastras)

Atlas vs Chivas: Jueves 11 de mayo / 19:00 horas (Estadio Jalisco)

Tigres vs Toluca: Jueves 11 de mayo / 21:10 horas (Estadio Universitario)

PARTIDOS DE VUELTA

Así se jugarán los partidos de vuelta el fin de semana, la última oportunidad para meterse a las semifinales del Clausura 2023.

Rayados vs Santos: Sábado 13 de mayo / 19:06 horas (Estadio BBVA)

América vs Atlético de San Luis: Sábado 13 de mayo / 21:16 horas (Estadio Azteca)

Toluca vs Tigres: Domingo 14 de mayo / 12:00 horas (Estadio Nemesio Diez)

Chivas vs Atlas: Domingo 14 de mayo / 19:05 horas (Estadio Akron)