Conoce las principales medidas para ingresar al Clásico Nacional

México.- El conjunto del Guadalajara anunció la venta de boletos para el Clásico Nacional por vía electrónica, además de dar a conocer las principales medidas que deben tomar los aficionados que asistan al Estadio Akrón para la ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2020.

Medidas al ingresar al estadio:

a) NO habrá venta de alimentos y bebidas. Te recomendamos hidratarte antes de tu ingreso al Estadio Akron.

b) Tu acceso requiere que portes un cubrebocas quirúrgico o KN95 y lo debes de usar TODO EL TIEMPO dentro del inmueble.

c) No se permitirá el acceso a niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60; el ingreso al inmueble requiere una identificación oficial (INE, Pasaporte, Acta de nacimiento o identificación con foto en caso de los menores de edad). Si no tienes manera de acreditar tu edad, nos reservaremos el derecho de admisión.

El ingreso estará habilitado desde las 6 PM y hasta 30 minutos antes de iniciar el encuentro. Si llegas después de esa hora NO se te permitirá el acceso. Para tu seguridad, te guiaremos desde que ingreses al estacionamiento para indicarte el camino hasta tu butaca.