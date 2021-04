Consigue Arellano doble podio en Copa Mercedes

El piloto José Arellano logró doble podio en el arranque de la temporada 2021 de la Copa Mercedes, entregando buenos resultados en la categoría Pro2 para el Chevron Havoline Racing Team-Big Auto Los Grandes en Refacciones, en el Autódromo

de Guadalajara.

El inicio era bueno para el zacatecano, manteniéndose en el Top-5 general durante toda la primera mitad de la competencia pactada a 50 minutos, primero de los Pro2; sin embargo, ya en la segunda mitad, una falla en la bomba de gasolina lo obligaba a entrar a pits, cerrando en la segunda posición para sumar su primer podio del año con el auto #29 Chevron Havoline-Big Auto Los Grandes en Refacciones.

"Es una lástima porque se tenía el auto para ganar, pero al final de esto también se aprende y logramos rescatar el segundo puesto. Ahora solo hay que esperar a la siguiente competencia para mejorar y buscar ese triunfo", expresó Arellano.

El segundo hit sería de revancha, con una actuación contundente que lo llevaría al cuarto lugar general, primero de la categoría Pro 2 para así conseguir el triunfo con los colores de su nuevo equipo, en una clara muestra de lo que espera sea la temporada en busca del título.

"Al final logramos dar vuelta a la primera carrera, se hizo un buen trabajo por parte de todo el team que dio el máximo y nos vamos con un triunfo merecido. Tenemos el ritmo, la velocidad y con el apoyo de Chevron Havoline y Big Auto Los Grandes en Refacciones buscaremos ese campeonato", finalizó el piloto.

EL ÁRABE SUBE AL PODIO

Una buena actuación fue la que tuvo el piloto Juan Cantú "El Árabe" Jr. y Enrique Baca para sumar Top-10 y Top-5 en la Copa Mercedes y además subir al podio en los tractocamiones.

Participando con el auto #3 Arzyz Metals, Enrique Baca fue el encargado de enfrentar los primeros hits del 2021, apoyado por "El Árabe" Juan Cantú, mancuerna que redituó al terminar la carrera 1 en la séptima posición, para posteriormente cerrar el Top-5 el round final de la jornada.

En los tractocamiones, Cantú sigue mostrando un progreso importante con el #17 de Servitrans, teniendo su primer Top-10 tras terminar el puesto 7. Y cerrando un fin de semana importante, Enrique Baca logró subir al podio con el #28 al subir en el tercer escalón.

"En los tractocamiones me sentí muy bien, cada vez me acoplo más y voy teniendo un mejor rendimiento. Me voy con ese Top-10 y feliz por el podio de Enrique. Siempre lo he dicho, para mí él es un gran piloto y así lo demuestra con estos resultados", expresó Juan Cantú.

El siguiente compromiso para el ARZYZ Metals Racing en la Súper Copa llegará los días 15 y 16 de mayo cuando el festival de velocidad visite el autódromo de Aguascalientes.