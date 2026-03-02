Consigue México medalla de plata

México.- Menos de un punto separó a México de la Gran Bretaña en una de las definiciones más dramáticas de la Copa del Mundo de Clavados en Canadá.

La tensión en la plataforma se convirtió en un silencio absoluto antes del último salto, cuando Kevin Berlín y Randal Willars se preparaban para jugarse el resultado en una sola ejecución.

El cierre fue digno de una película. Con temple, precisión y una sincronía impecable, la dupla mexicana completó su último clavado en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil.

El esfuerzo rindió frutos: su salto obtuvo las notas necesarias para elevar su total a 400.41 unidades, superando por un margen mínimo a los británicos Ben Cutmore y Euan McCabe, quienes quedaron rezagados con 399.12.

Así, Berlín y Willars se colgaron una valiosa medalla de plata y consolidaron la cuarta presea para México en territorio canadiense.

Con el objetivo cumplido y solo detrás de la representación de China, la gran potencia de este deporte, los mexicanos dejaron atrás la tensión de la competencia para lucir con orgullo sus medallas, mismas que los consolidan como competidores de élite a nivel internacional.

La presea obtenida por Kevin Berlín y Randal Willars se convirtió en la segunda del día para México, después del brillante resultado de las gemelas Lía y Mía Cueva, quienes, con apenas 15 años, conquistaron el bronce en la final de sincronizados femenil.